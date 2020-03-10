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Факти / Спорт

РБ Лейпциг розгромив Тоттенгем і вийшов до 1/4 фіналу ЛЧ

РБ Лейпциг вперше у своїй історії вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів УЄФА. Німецький клуб на домашній РБ Арена переміг з рахунком 3:0 англійський Тоттенгем.

РБ Лейпциг: Гулачі – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Мукієле, Лаймер, Забітцер, Анхеліньо – Вернер, Шик, Нкунку.

Запасні: Мвого, Хайдара, Адамс, Лукман, Ольмо, Поульсен, Форсберг.

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Тоттенгем: Льоріс – Алдервейрелд, Танганга, Дайєр – Орьє, Сессеньон, Ло Чельсо, Уїнкс – Ламела, Лукас Моура, Аллі.

Запасні: Гассаніга, Вертонген, Скіпп, Фернандеш, Перротт, Ндомбеле, Феган-Волкотт.

Перший гол у ворота Тоттенгема прилетів на 10 хвилині від Забітцера, а на 21-й він оформив дубль. Ще один м’яч на 87 хвилині забив Форсберг.

Нагадаємо, РБ Лейпциг 19 лютого в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів здобув мінімальну перемогу на виїзді над минулорічним фіналістом турніру Тоттенгемом.

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