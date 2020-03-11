Ліверпуль — Атлетіко – 2:3 (2:4)

Голи: Вейналдум, 43 Фірміно, 94 – Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120+1

Ліверпуль: Адріан, Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен (Мілнер, 82), Вейналдум (Орігі, 106), Хендерсон (Фабиньо, 106), Мане, Фірміно (Мінаміно, 113), Салах.

Атлетіко: Облак, Тріпп’єр (Врсалько, 91), Савич, Феліпе, Ренан Лоді, Коке, Сауль, Томас, Корреа (Хіменес, 106), Коста (Льоренте, 56), Жоау Фелікс (Мората, 103).

Ліверпуль приймав мадридський Атлетіко в рамках матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Ліверпулі на Енфілді і завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей.

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Під кінець першого тайму рахунок у матчі відкрив Джорджиньо Вейналдум після пасу від Алекса Окслейда-Чемберлена. Другий тайм матчу минув без голів і команди перейшли в овертайм, адже перша гра завершилася з рахунком 1:0 на користь матрацників.

Відразу на четвертій хвилині додаткового часу Роберто Фірміно подвоїв перевагу Ліверпуля. Однак поховав всі мрії фанатів червоних спершу дубль Маркоса Льоренте, а за кілька хвилин до кінця ігрового часу гол Альваро Марати.

За сумою двох матчів мадридський Атлетіко виходить до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а сам турнір у Стамбулі 30 травня дізнається ім’я нового володаря трофею.

В іншому матчі у Парижі ПСЖ впевнено обіграв дортмундську Боруссію і пробився до чвертьфіналу змагань.