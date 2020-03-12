PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Форвард Сампдорії Габб’ядіні захворів на коронавірус

Форвард італійської Сампдорії Маноло Габб’ядіні став другим футболістом з чемпіонату Італії, який заразився коронавірусом.

28-річний футболіст здав позитивний тест на Covid-19.

У Габб’ядіні підвищена температура, але він почуває себе добре. Наразі Габб’ядіні ізольований.

Читайте: Чемпіонат Іспанії з футболу призупинили на два тижні через коронавірус

Після того, як клуб з Генуї повідомив про зараження футболіста, Маноло написав невеличкий пост у Twitter, зазначивши, що почуває себе добре.

— Я хочу подякувати всім, хто писав мені, я вже отримав багато повідомлень. Я все ще хочу сказати вам, що я почуваюся добре, тому не хвилюйтесь. Дотримуйтесь усіх правил, залишайтеся вдома і все вирішиться, – написав Габб’ядіні.

Раніше коронавірус виявили у футболіста туринського Ювентуса Даніеле Ругані. Пізніше гравець розповів про стан свого здоров’я в Instagram та попросив не хвилюватися.

Джерело: Sampdoria

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка