Форвард італійської Сампдорії Маноло Габб’ядіні став другим футболістом з чемпіонату Італії, який заразився коронавірусом.

28-річний футболіст здав позитивний тест на Covid-19.

У Габб’ядіні підвищена температура, але він почуває себе добре. Наразі Габб’ядіні ізольований.

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Після того, як клуб з Генуї повідомив про зараження футболіста, Маноло написав невеличкий пост у Twitter, зазначивши, що почуває себе добре.

— Я хочу подякувати всім, хто писав мені, я вже отримав багато повідомлень. Я все ще хочу сказати вам, що я почуваюся добре, тому не хвилюйтесь. Дотримуйтесь усіх правил, залишайтеся вдома і все вирішиться, – написав Габб’ядіні.

Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà. pic.twitter.com/YIa9knMAK8 — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) March 12, 2020

Раніше коронавірус виявили у футболіста туринського Ювентуса Даніеле Ругані. Пізніше гравець розповів про стан свого здоров’я в Instagram та попросив не хвилюватися.

Джерело: Sampdoria