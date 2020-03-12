Керівництво іспанської Ла Ліги ухвалило рішення призупинити розіграш Прімери та Сегунди щонайменше на два тижні.

Відповідне рішення було ухвалено владою в зв’язку з поширенням в країні коронавірусу Covid-19. Про це йдеться у Королівському указі 664/1997 від 12 травня.

Раніше через збільшення кількості заражених людей в Іспанії вирішили проводити матчі без глядачів. За закритими трибунами пройшло вже три матчі Ліги чемпіонів, а в Лізі Європи скасували наступні зустрічі: Інтер – Хетафе, Севілья – Рома.

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Спалах Covid-19 зафіксували в китайській провінції Ухань у грудні минулого року. За останніми даними, від нього померло понад 4,6 тис. осіб.

Нагадаємо, футболіст туринського Ювентуса Даніеле Ругані заразився коронавірусом. Пізніше 25-річний захисник в Instagram розповів про стан свого здоров’я, зазначивши, що почуває себе добре.

Джерело: La Liga