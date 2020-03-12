Даніеле Ругані розповів про стан здоров’я після зараження коронавірусом

Захисник туринського Ювентуса та збірної Італії Даніеле Ругані, який здав позитивний тест на коронавірус, прокоментував стан власного здоров’я.
Футболіст написав пост у соціальній мережі Instagram, в якому зазначив, що з ним все гаразд.
— Ви напевно читали новини, і тому хочу заспокоїти всіх, хто про мене турбується, – зі мною все добре. Але наразі відчуваю обов’язок подякувати всім лікарям і медсестрам у госпіталях, які роблять все, що від них залежить, щоб впоратися з цим захворюванням.
Закликаю всіх дотримуватися запобіжних заходів, тому що для вірусу немає різниці, кого заражати. Давайте зробимо це заради самих себе, наших близьких і тих, хто з нами поруч. Дякую, – написав Ругані.
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Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. #grazie
Про хворобу 25-річного захисника стало відомо 11 березня. Туринський Ювентус заявив, що інфекція COVID-19 у Ругані поки проходить без симптомів.