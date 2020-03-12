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Факти / Спорт

Даніеле Ругані розповів про стан здоров’я після зараження коронавірусом

Захисник туринського Ювентуса та збірної Італії Даніеле Ругані, який здав позитивний тест на коронавірус, прокоментував стан власного здоров’я.

Футболіст написав пост у соціальній мережі Instagram, в якому зазначив, що з ним все гаразд.

— Ви напевно читали новини, і тому хочу заспокоїти всіх, хто про мене турбується, – зі мною все добре. Але наразі відчуваю обов’язок подякувати всім лікарям і медсестрам у госпіталях, які роблять все, що від них залежить, щоб впоратися з цим захворюванням.

Закликаю всіх дотримуватися запобіжних заходів, тому що для вірусу немає різниці, кого заражати. Давайте зробимо це заради самих себе, наших близьких і тих, хто з нами поруч. Дякую, – написав Ругані.

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Про хворобу 25-річного захисника стало відомо 11 березня. Туринський Ювентус заявив, що інфекція COVID-19 у Ругані поки проходить без симптомів.

Фото: Dreamstime

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