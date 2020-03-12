Даніеле Ругані розповів про стан здоров’я після зараження коронавірусом

Захисник туринського Ювентуса та збірної Італії Даніеле Ругані, який здав позитивний тест на коронавірус, прокоментував стан власного здоров’я.

Футболіст написав пост у соціальній мережі Instagram, в якому зазначив, що з ним все гаразд.

— Ви напевно читали новини, і тому хочу заспокоїти всіх, хто про мене турбується, – зі мною все добре. Але наразі відчуваю обов’язок подякувати всім лікарям і медсестрам у госпіталях, які роблять все, що від них залежить, щоб впоратися з цим захворюванням.

Закликаю всіх дотримуватися запобіжних заходів, тому що для вірусу немає різниці, кого заражати. Давайте зробимо це заради самих себе, наших близьких і тих, хто з нами поруч. Дякую, – написав Ругані.