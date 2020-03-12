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Факти / Спорт

Гравець NBA Руді Гобер помацав всі мікрофони на конференції та захворів коронавірусом

Гравець баскетбольної команди Юта Джаз Руді Гобер помацав всі мікрофони під час прес-конференції, посміявшись над панікою через пандемію. Через два дні у нього діагностували коронавірус.

Про захворювання стало відомо перед матчем з Оклахомою, який був скасований.

Представники Юти назвали результат тесту попереднім.

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Гобер, його команда і п’ять клубів, які грали з Ютою в останні дні, пройдуть повторне тестування.

Нагадаємо, NBA призупинила проведення сезону через виявлення коронавірусу у Гобера. Його зупинять після матчів 12 березня.

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