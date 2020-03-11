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Факти / Світ

Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 11 березня інфіковано 118 745 людей.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу, померли 4 284 пацієнти. Із лікарень виписали 65 740 осіб..

Всього в Італії виявили 10 149 хворих, 631 людина померла. З 10 березня у країні скрізь карантин.

Найбільше людей за добу вилікувались у Китаї – 1 372.

Іран також залишається лідером за темпами поширення хвороби. За добу там наявність Covid-2019 підтвердили у 881 особи. Вилікувались – 337.

Окрім того, у Південній Кореї за добу зареєстрували 35 нових хворих. Проте із лікарень виписали 129 осіб.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили в ПАР та Боснії і Герцоговині.

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В Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. На момент виявлення захворювання Україна готова до боротьби з ним.

Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів.

Фото: Getty Images

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