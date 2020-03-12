Баскетболіст клубу Реал Мадрид здав позитивний тест на коронавірус. Через це Реал задіє спеціальний протокол.

Карантин запроваджують не лише на баскетбольну, але й на футбольну команду мадридського клубу. Сьогоднішня ранкове тренування футболістів вирішили скасувати.

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Відзначимо, що футбольна та баскетбольна команди Реала традиційно тренуються в центрі Сьюдад Реал Мадрид в Вальдебебасі, який знаходиться неподалік від мадридського аеропорту Барахас. Тому обмежувальні заходи поширюються на спортсменів з обох ігрових видів.

17 березня мадридський Реал повинен зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті на Етіхад у Великій Британії. Тепер матч під загрозою зриву.

Раніше Ла Ліга повідомила, що наступні два тури іспанських Прімери та Сегунди не відбудуться. Чемпіонати вирішили призупинити щонайменше на два тижні через поширення коронавірусу.

Джерело: LaSexta