Головний тренер Лестера Брендан Роджерс повідомив, що у трьох футболістів Лестера виявили симптоми коронавірусу.

— У кількох наших гравців проявилися симптоми і ознаки коронавірусу. Ми дотримувалися необхідних процедур і як запобіжний захід ізолювали їх від решти команди, – заявив Роджерс.

В одного з футболістів проявилися симптоми на початку тижня і він відразу пішов на карантин. Зараз він почуває себе краще. Пізніше ще у двох гравців лисів проявилися симптоми. Сьогодні всі гравці клубу проходять обстеження. Якщо тести дадуть позитивний результат, то найближчий матч команди проти Вотфорда скасують.

Читайте: У гравця баскетбольної команди Реала виявили Covid-19 – футболісти теж на карантині

Інцидент у Лестері може вплинути на рішення керівництва англійської Прем’єр-ліги призупинити чемпіонат. Наразі в Англії не збираються вдаватися до радикальних заходів, обмежившись матчами без глядачів.

У Великій Британії зафіксовано 459 випадків зараження та вісім смертей від Covid-19.