Усі матчі на території Англії гратимуть за пустих трибун через поширення коронавірусу у Європі. Відповідне рішення має ухвалити на засіданні Кабінет міністрів Англії.

Мова не йде про зупинення поточних розіграшів чемпіонатів у дивізіонах. Матчі без глядачів гратимуть Прем’єр-лізі, Чемпіоншипі та нижчих дивізіонах країни.

Читайте: УЄФА може призупинити сезон Ліги чемпіонів через коронавірус

Вболівальники, які мають сезонні абонементи і купили квитки на окремі матчі, зможуть подивитися ігри за допомогою інтернет-трансляцій.

Також з міркувань безпеки трансляції в пабах проводитися не будуть.

Матчі в АПЛ, які розпочинатимуться о 17.00 за київським часом у суботу – транслюватися у прямому ефірі, як і раніше, не будуть. Також трансляторам АПЛ дозволено показувати більше одного матчу в суботу вдень (14:30 за Києвом) і ввечері (19:30), а також у тимчасових слотах в неділю і понеділок.

Раніше через коронавірус призупинили італійську Серію А. Матчі без глядачів пройдуть в Іспанії, Франції, Німеччині, Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.

Спалах Covid-19 зафіксували у грудні 2019 року в китайській провінції Ухань. За останніми даними, від нього померло понад 4,5 тис. осіб.

11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу. Організація закликала країни вжити термінових та агресивних дій щодо небезпечного вірусу Covid-19.