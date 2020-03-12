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Факти / Спорт

Пандемія коронавірусу: ФІФА переносить відбіркові матчі Чемпіонату світу 2022

Через коронавірус ФІФА вирішила відкласти південноамериканські відбіркові матчі до Чемпіонату світу з футболу в Катарі 2022 року.

Спочатку вони планувався на 23-31 березня 2020 року. Нові дати обіцяють оголосити найближчим часом.

– ФІФА продовжить оцінювати ситуацію щодо Covid-19 і ухвалить рішення про необхідність подальших змін у розкладі відбіркових матчів, – йдеться в повідомленні.

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Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня оголосила пандемію коронавірусу у світі і закликала країни вжити термінових заходів.

Нещодавно ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних команд. Збірна України, як і у грудні 2019 року, опинилася на 24-й сходинці у загальному рейтингу, а серед представників УЄФА – розташувалася на 15-му місці.

Джерело: FIFA

Фото: Getty Images

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