УЄФА перенесе Євро-2020 на наступний рік – L’Équipe

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) під час конференції 17 березня оголосить про перенесення Євро-2020 на наступний рік.

Також УЄФА може оголосити про переривання національних чемпіонатів.

Раніше стало відомо, що УЄФА організовує спеціальну зустріч, під час якої буде вирішено долю європейських турнірів через пандемію коронавірусу. Вона пройде в форматі відеоконференції 17 березня.

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На неї були запрошені представники 55 асоціацій, що входять до складу УЄФА, керівники Асоціації європейських клубів і європейських ліг, а також представники Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів. Окрім національних і єврокубкових турнірів під час наради буде вирішена доля чемпіонату Європи-2020 року, який повинен пройти влітку цього року.

Спалах Covid-19 зафіксували у китайській провінції Ухань у грудні 2019 року. За останніми даними, від вірусу померло понад 4,6 тис. осіб.

Раніше стало відомо, що УЄФА запропонував Ромі та Інтеру знятися з Ліги Європи.