Футболісту лондонського Челсі Мейсону Маунту загрожує штраф за порушення карантину.

15 березня Маунта помітили на футбольному майданчику одного з парків Лондона. При цьому всі гравці аристократів повинні знаходитися на карантині після того, як у хавбека клубу Каллума Хадсона-Одоі діагностували Covid-19.

Пізніше 19-річний Хадсон-Одої заявив, що одужав від коронавірусу.

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За даними британського видання Mirror, за порушення карантину Маунту загрожує штраф.

Окрім Маунта на футбольному майданчику у лондонському парку помітили гравця Вест Гем Юнайтед Деклана Райса.

13 березня стало відомо, що чемпіонат Англії, Чемпіоншип та нижчі дивізіони країни призупинили до 3 квітня через ситуацію з коронавірусом.

Спалах коронавірусу стався у грудні 2019 року у китайській провінції Ухань і за три місяці поширився приблизно на 130 країн світу.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала Covid-19 пандемією. За останніми даними, в світі заразилися понад 160 тис. осіб, понад 6 тис. померли.