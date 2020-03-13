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АПЛ призупинила всі матчі до квітня

Всі турніри, що проходять під егідою Англійської футбольної ліги, включаючи Чемпіоншип та нижчі дивізіони, призупинені до 4 квітня через коронавірус.

Засідання правління EFL схвалив це рішення одноголосно. Також про призупинення поточного розіграшу оголосила англійська Прем’єр-ліга.

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За словами журналіста BBC News Дена Роана, офіційні особи вважають малоймовірним, що турніри відновлять саме 4 квітня.

Раніше через симптоми і підтверджені факти зараження футболістів на карантин пішли лондонські Арсенал і Челсі, а також ліверпульський Евертон. Також сьогодні, 13 березня, стало відомо про призупинення поточних розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Джерело: Premiere League

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