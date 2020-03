АПЛ призупинила всі матчі до квітня

Всі турніри, що проходять під егідою Англійської футбольної ліги, включаючи Чемпіоншип та нижчі дивізіони, призупинені до 4 квітня через коронавірус.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England

Засідання правління EFL схвалив це рішення одноголосно. Також про призупинення поточного розіграшу оголосила англійська Прем’єр-ліга.

За словами журналіста BBC News Дена Роана, офіційні особи вважають малоймовірним, що турніри відновлять саме 4 квітня.

BREAKING: Premier League and EFL look set to announce both will be suspended until at least Apr 4th, when situation will be reviewed. Hearing EFL board agreed on this unanimously. Premier League meeting happening in 10 mins when clubs will be urged to follow suit

— Dan Roan (@danroan) March 13, 2020