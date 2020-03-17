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Фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи перенесуть – Marca

Фінальні матчі футбольних Ліги чемпіонів та Ліги Європи перенесені на кінець червня через пандемію Covid-19.

Отже, фінал Ліги чемпіонів пройде 27 червня, Ліги Європи – 24 червня. Спершу матчі були заплановані на 30 травня та 27 травня відповідно. Фінал Ліги чемпіонів повинен відбутися у Стамбулі (Туреччина), Ліги Європи – у польському Гданську.

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Таке рішення було ухвалене 17 березня під час відеоконференції за участю УЄФА, представників 55 асоціацій, правління Асоціації європейських клубів, представників європейських ліг та профспілки гравців FIFPro.

13 березня УЄФА призупинив матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу, при цьому вже відомі чотири команди, що вийшли до 1/4 фіналу ЛЧ: французький ПСЖ, італійська Аталанта, іспанський Атлетіко та німецький РБ Лейпциг.

Нагадаємо, під час відеоконференції УЄФА ухвалив рішення перенести чемпіонат Європи з футболу 2020 на наступний рік.

Джерело: Marca

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