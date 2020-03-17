УЄФА ухвалив рішення перенести чемпіонат Європи з футболу 2020 на наступний рік.

Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року. Про це повідомив Футбольний союз Норвегії.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste ar. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Рішення ухвалили після спільної відеоконференції організації та представників 55 національних асоціацій, правління Асоціації європейських клубів, представників європейських ліг і профспілки гравців FIFPro.

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Спочатку чемпіонат повинен був відбутися з 12 червня по 12 липня 2020 року. Матчі мали пройти у 12 містах Європи.

Раніше The Athletic оприлюднив матеріал, в якому йшлося, що УЄФА вимагатиме від клубів та ліг відшкодування у розмірі €300 млн через перенесення Євро-2020 на наступний рік.

Джерело: NorgesFotballforbund