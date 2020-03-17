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УЄФА переніс Євро-2020 – офіційно

УЄФА ухвалив рішення перенести чемпіонат Європи з футболу 2020 на наступний рік.

Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року. Про це повідомив Футбольний союз Норвегії.

Рішення ухвалили після спільної відеоконференції організації та представників 55 національних асоціацій, правління Асоціації європейських клубів, представників європейських ліг і профспілки гравців FIFPro.

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Спочатку чемпіонат повинен був відбутися з 12 червня по 12 липня 2020 року. Матчі мали пройти у 12 містах Європи.

Раніше The Athletic оприлюднив матеріал, в якому йшлося, що УЄФА вимагатиме від клубів та ліг відшкодування у розмірі €300 млн через перенесення Євро-2020 на наступний рік.

Джерело: NorgesFotballforbund

Фото: Getty Images

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