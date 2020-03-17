Копа Америка-2020 перенесли на 2021 рік через коронавірус

КОНМЕБОЛ ухвалив рішення перенести розіграш Копа Америка на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Спершу турніру був запланований в період з 12 червня до 12 липня 2020 року. Тепер він відбудеться з 11 червня до 10 липня 2021 року у Колумбії та Аргентині.

Debido a la evolución mundial del Coronavirus y con el objetivo de salvaguardar la salud del fútbol sudamericano, CONMEBOL aplaza la celebración de la 47 edición de @CopaAmerica a las fechas del 11 de junio al 11 de julio de 2021 https://t.co/Ttn3o0gj4Y pic.twitter.com/gykkpVl4cw — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 17, 2020

У турнірі візьмуть участь десять збірних, що представляють КОНМЕБОЛ (Бразилія, Аргентина, Колумбія, Уругвай, Парагвай, Чилі, Еквадор, Перу, Болівія, Венесуела), та дві запрошені збірні – команди Катару і Австралії.

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