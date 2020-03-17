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Факти / Спорт

Копа Америка-2020 перенесли на 2021 рік через коронавірус

КОНМЕБОЛ ухвалив рішення перенести розіграш Копа Америка на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Спершу турніру був запланований в період з 12 червня до 12 липня 2020 року. Тепер він відбудеться з 11 червня до 10 липня 2021 року у Колумбії та Аргентині.

У турнірі візьмуть участь десять збірних, що представляють КОНМЕБОЛ (Бразилія, Аргентина, Колумбія, Уругвай, Парагвай, Чилі, Еквадор, Перу, Болівія, Венесуела), та дві запрошені збірні – команди Катару і Австралії.

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Раніше під час відеоконференції УЄФА ухвалив рішення перенести чемпіонат Європи з футболу 2020 на наступний рік.

Джерело: Independent

Фото: Dreamstime

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