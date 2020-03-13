Кубок Лібертадорес призупинили через коронавірус

Конфедерація футболу Південної Америки (КОНМЕБОЛ) ухвалила рішення призупинити розіграш Копа Лібертадорес через поширення коронавірусу.

Новий розіграш турніру стартував 21 січня. Наразі учасники турніру знаходяться на груповій стадії змагань.

— У зв’язку з ризиком поширення коронавірусу, з метою захисту здоров’я і безпеки делегатів, суддів, офіційних осіб, журналістів та вболівальників ухвалено рішення відкласти матчі Кубка Лібертадорес, що заплановані на період з 15 по 21 березня, – йдеться в заяві КОНМЕБОЛ.

La Dirección de Competiciones de Clubes de la CONMEBOL informó la suspensión temporal de la CONMEBOL @Libertadores 2020 Más información: https://t.co/XiPRCtbp5D pic.twitter.com/fyyHC1zRIp — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 12, 2020

Також зазначено, що невдовзі календар турніру підкорегують та внесуть зміни.

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Раніше стало відомо, що ФІФА вирішила відкласти відбіркові матчі ЧС-2022 в Південній Америці через коронавірус.

Джерело: CONMEBOL