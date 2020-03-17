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Факти / Спорт

У ДТП загинув український боксер Дмитро Лісовий

Колишній учасник боксерської команди Українські отамани Дмитро Лісовий загинув у ДТП.

Аварія сталася у Київській області на Новообухівській трасі в результаті зіткнення двох машин – Audi і Daewoo.

Дмитрий Лисовой

Унаслідок аварії 22-річний водій та 24-річний пасажир Daewoo – загинули на місці пригоди. Водій Audi потрапив до лікарні.

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Наразі слідчі з’ясовують усі обставини трагедії.

Дмитро Лісовий був багаторазовим призером чемпіонатів України з боксу, а також виступав за боксерський клуб Українські отамани.

Раніше Факти ICTV писали, що 9 гвінейських футболістів загинули в результаті ДТП. Серед них був кузен футболіста Ліверпуля.

Джерело: ДТП.kiev.ua

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