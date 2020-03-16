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Факти / Спорт

В Іспанії через коронавірус помер 21-річний футболіст Франциско Гарсія

Франциско Гарсія помер від вірусу Covid-19. 21-річний спортсмен став наймолодшою жертвою коронавірусу в Іспанії.

Кілька днів тому Гарсія здав позитивний тест на коронавірус, а 15 березня помер.

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Франциско Гарсія виступав за аматорський футбольний клуб Атлетіко Портада Альта з Малаги. Він також працював тренером дитячої команди.

Франциско належав до групи ризику, оскільки у нього раніше виявили онкологічне захворювання. Він став сьомою людиною в Андалусії, яка померла від коронавірусу станом на 15 березня.

Інформацію про його смерть підтвердили в клубі.

— Хочемо висловити наші співчуття родині, близьким і друзям нашого Франциско Гарсії, який, на превеликий жаль, покинув нас, – йдеться в повідомленні клубу.

Станом на 16 березня в Іспанії було зафіксовано 7844 випадки зараження коронавірусів. Померло 292 людини, 517 осіб вилікували.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії з футболу призупинили на два тижні через коронавірус.

Джерело: Marca

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