Дев’ять гравців гвінейського футбольного клубу Етуаль де Гвінея, який виступає у другому дивізіоні країни, загинули внаслідок аварії.

Аварія сталася недалеко від міста Маму, в 250 кілометрах від столиці країни Конакрі, де базується клуб. Автобус з командою прямував на виїзну гру в Канкан. Між містами відстань у 650 км.

Серед дев’яти загиблих був брат двоюрідний брат хавбека англійського Ліверпуля Набі Кейта – Альмамі Кейта.

Desperately sad news from Guinea, where nine players of Conakry club Étoile de Guinée have died when their team minibus crashed. They were on their way to their first game of the new season. RIP. pic.twitter.com/LuSoGsqj4W

— Philippe Auclair (@PhilippeAuclair) March 6, 2020