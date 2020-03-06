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Факти / Спорт

9 гвінейських футболістів загинули в ДТП, серед них кузен футболіста Ліверпуля

Дев’ять гравців гвінейського футбольного клубу Етуаль де Гвінея, який виступає у другому дивізіоні країни, загинули внаслідок аварії.

Аварія сталася недалеко від міста Маму, в 250 кілометрах від столиці країни Конакрі, де базується клуб. Автобус з командою прямував на виїзну гру в Канкан. Між містами відстань у 650 км.

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Серед дев’яти загиблих був брат двоюрідний брат хавбека англійського Ліверпуля Набі Кейта – Альмамі Кейта.

— Мої щирі співчуття команді і всьому гвінейському футболу. Нехай їхні душі спочивають з миром, – написав Кейта в Instagram.

Інші дев’ятнадцять членів команди та співробітників клубу, які перебували в автобусі, зазнали травм, а деякі серйозних.

Раніше Факти ICTV розповідали, що в Андоррі у своєму будинку помер 40-річний велосипедист Ніколя Порталь.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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