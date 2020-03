Садіо Мане пожертвував €45 тис. на боротьбу з Covid-19

Форвард англійського Ліверпуля Садіо Мане пожертвував €45 тис. на боротьбу з вірусом Covid-19 у Сенегалі, уродженцем якого він є.

За словами агента 27-річного футболіста, Мане ухвалив таке рішення спонтанно, коли побачив зростаюче кількість зареєстрованих випадків зараження у своїй країні.

Пізніше у соціальних мережах з’явилося відео з Мане, на якому він закликає серйозно поставитися усіх до ситуації та уважно стежити за своїм здоров’ям.

