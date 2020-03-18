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Факти / Спорт

Садіо Мане пожертвував €45 тис. на боротьбу з Covid-19

Форвард англійського Ліверпуля Садіо Мане пожертвував €45 тис. на боротьбу з вірусом Covid-19 у Сенегалі, уродженцем якого він є.

За словами агента 27-річного футболіста, Мане ухвалив таке рішення спонтанно, коли побачив зростаюче кількість зареєстрованих випадків зараження у своїй країні.

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Пізніше у соціальних мережах з’явилося відео з Мане, на якому він закликає серйозно поставитися усіх до ситуації та уважно стежити за своїм здоров’ям.

Раніше через коронавірус призупинили чемпіонат Англії з футболу. Керівництво мерсисайдців заявило, що їхні футболісти працюватимуть в цей період за індивідуальною програмою.

На сьогоднішній день у Сенегалі зареєстровано 27 випадків зараження коронавірусом, з них двоє людей померли.

Раніше керівництво країни оголосило про припинення авіасполучення з Францією, Бельгією, Іспанією, Португалією, Італією, Алжиром, Тунісом і Марокко.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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