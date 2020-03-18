Клуби АПЛ виплатять бродкастерам понад €300 млн, якщо сезон не дограють

Клуби англійської Прем’єр-ліги будуть змушені виплатити бродкастерам понад €300 млн, якщо сезон АПЛ не дограють.

Теоретично, щоб не порушувати умов угоди, сезон-2019/20 в АПЛ мають дограти до 31 липня.

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Відомо, що АПЛ продала права на показ своїх матчів Sky Sports (128 матчів) та BT Sport (52 матчі) на три сезони. Відповідний пакет коштував €3,3 млрд.

Чемпіонат Англії призупинили до 4 квітня через пандемію коронавірусу.

19 березня відбудеться зібрання представників клубів АПЛ, на якому вони обговорять долю кінцівки сезону.

Нагадаємо, 17 березня УЄФА оголосив про перенесення Євро на 2021 рік. Таке рішення ухвалили, щоб можна було завершити внутрішні чемпіонати та єврокубки.