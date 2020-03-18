Форвард італійського Мілана Златан Ібрагімович приєднався до боротьби з пандемією коронавірусу у світі.

38-річний шведський футболіст записав відеозвернення, у якому розповів про старт збору коштів для лікарень Humanitas.

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Також він закликав приєднатися до акції своїх партнерів по команді та інших відомих людей.

— Італія завжди давала мені так багато, і в цей драматичний момент я хочу ще більше віддячити цій країні, яку я люблю. Я вирішив разом з людьми, які працюють зі мною, створити збір коштів для лікарень Humanitas та використати свої можливості для поширення повідомлення. Це серйозне питання, і нам потрібна конкретна допомога, яка стосується не лише відео.

Я розраховую на щедрість своїх колег, усіх професійних спортсменів і тих, хто хоче зробити невелику чи велику пожертву відповідно до своїх можливостей, щоб викоренити цей вірус.

Разом ми можемо реально допомогти лікарням, лікарям та медсестрам, які щодня самовіддано працюють, щоб врятувати наші життя. Тому що сьогодні ми ті, хто їх підбадьорює! Давайте разом виштовхуємо коронавірус і виграємо цей матч!

І пам’ятайте: якщо вірус не переходить до Златана, тоді Златан йде до вірусу, – написав Ібрагімович на своїй сторінці.