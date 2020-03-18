Форвард італійського Мілана Златан Ібрагімович приєднався до боротьби з пандемією коронавірусу у світі.
38-річний шведський футболіст записав відеозвернення, у якому розповів про старт збору коштів для лікарень Humanitas.
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Також він закликав приєднатися до акції своїх партнерів по команді та інших відомих людей.
— Італія завжди давала мені так багато, і в цей драматичний момент я хочу ще більше віддячити цій країні, яку я люблю. Я вирішив разом з людьми, які працюють зі мною, створити збір коштів для лікарень Humanitas та використати свої можливості для поширення повідомлення. Це серйозне питання, і нам потрібна конкретна допомога, яка стосується не лише відео.
Я розраховую на щедрість своїх колег, усіх професійних спортсменів і тих, хто хоче зробити невелику чи велику пожертву відповідно до своїх можливостей, щоб викоренити цей вірус.
Разом ми можемо реально допомогти лікарням, лікарям та медсестрам, які щодня самовіддано працюють, щоб врятувати наші життя. Тому що сьогодні ми ті, хто їх підбадьорює! Давайте разом виштовхуємо коронавірус і виграємо цей матч!
І пам’ятайте: якщо вірус не переходить до Златана, тоді Златан йде до вірусу, – написав Ібрагімович на своїй сторінці.
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Italy has always given me so much and, in this dramatic moment, I want to give back even more to this country that I love. I decided, together with the people who are working with me, to create a fundraiser for Humanitas hospitals and to use my communication power to spread the message wider. It’s a serious issue and we need a concrete help that’s not just about a video. I count on the generosity of my colleagues, of all professional athletes and of those who want to make a small or large donation according to their possibilities, to kick this virus away. Together we can really help hospitals and doctors and nurses who selflessly work every day to save our lives. Because today we are the ones cheering for them! Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! And remember: if the virus don’t go to Zlatan, Zlatan goes to the virus! Link in bio
Нагадаємо, Італія призупинила свій внутрішній чемпіонат на невизначений термін. Наразі в країні офіційно виявлено понад 30 тис. випадків захворювання коронавірусом.
До речі, лондонський Челсі надав для проживання медиків Великої Британії готель, який розташований на території стадіону команди Стемфорд Брідж.