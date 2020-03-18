Мессі покине Барселону, якщо в клуб не повернеться Неймар

Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі поставив клубу ультиматум.

Аргентинець заявив, що якщо синьо-гранатові не повернуть з французького ПСЖ бразильського форварда Неймара, то він залишить каталонський гранд.

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Контракт Мессі з Барселоною закінчується влітку 2021 року, але, за чутками, в угоді є опція, що дозволяє аргентинцю розірвати договір вже наступного літа.

Відтак, якщо клуб не зможе повернути друга та колишнього партнера Мессі по команді Неймара з Парижу, то Ліонель розірве контракт з блаугранас.

Раніше повідомлялося, що парижани готові скинути ціну за бразильця і продати його за €150 млн.

До речі, Мессі разом з Салахом, Погба та Стерлінгом знявся у крутій рекламі, де продемонстрував знову свою майстерність.

Джерело: El Confidencial