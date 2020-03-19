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Факти / Спорт

42-річний Буффон не планує завершувати кар’єру

Легенда туринського Ювентуса Джанлуїджи Буффон заявив, що не збирається закінчувати кар’єру гравця.

42-річний футболіст зазначив, що його фізичний стан дозволяє йому продовжать грати.

— Я не припиняю грати, тому що все ще відчуваю себе добре, а також через повагу до мрій, які у мене були. Ніколи б не подумав, що так далеко зайду.

Коронавірус? Ми повинні поважати інших і слідувати вказівкам, які отримуємо. Цей досвід зробить нас ближчими один до одного. Я не відчуваю себе погано, перебуваючи вдома весь час, мені довелося просто адаптуватися. Тепер я відчуваю себе добре, – сказав Буффон.

У поточному сезоні Серії А Буффон провів сім матчів за б’янконері, в яких пропустив сім м’ячів.

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Нагадаємо, через пандемію коронавірусу чемпіонат Італії призупинили до 3 квітня.

Джерело: Marca

Фото: Dreamstime

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