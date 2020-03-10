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Факти / Спорт

В Італії скасували матчі Серії А та всі спортивні змагання

Національний олімпійський комітет Італії ухвалив рішення призупинити всі спортивні змагання до 3 квітня 2020 року через ситуацію з розповсюдженням коронавірусу.

Рішення ухвалили на зустрічі президента НОК Італії Джованні Малаго з представниками спортивних федерацій. Рішення стосується всіх національних спортивних змагань, які проходять на території Італії, зокрема і футбольної Серії А.

А ось міжнародні турніри, наприклад Ліга чемпіонів та Ліга Європи, не підпадають під юрисдикцію НОК Італії.

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Варто відзначити, що рішення вступить в силу лише після того, як прем’єр-міністр країни підпише відповідний указ.

Спалах нового коронавірусу стався в грудні минулого року в китайському місті Ухань. За даними на 10 березня, кількість людей в Італії, які заразилися, наразі перевищує 9 тис. Понад 450 людей в Італії померли від Covid-19.

Нагадаємо, в Англії перед матчами Прем’єр-ліги заборонили рукостискання.

Джерело: Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Fabrizio Romano

Фото: Dreamstime

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