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Факти / Спорт

Nanana Challenge та сортування чаю: як футболісти проводять час на карантині

Карантин у багатьох європейських чемпіонатах, який пов’язаний з поширенням коронавірусу у світі, багатьох футболістів закрив на замок у власних будинках.

На відміну від футболіста Челсі Мейсона Маунта, який порушив умови самоізоляції, хавбек дортмундської Боруссії Маріо Гетце з дружиною Анн-Катрін сидить вдома, але взяв участь у Nanana Challenge.

Його суть полягає у виконанні танцю під пісню Oh Nanana гурту Bonde R300.

 

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Допис, поширений ANN-KATHRIN GOTZE (@annkathringotze)

Також до челенджу приєднався захисник іспанського Бетіса Марк Бартра, який прийняв виклик від одноклубника Крістіана Тельо.

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29-річний іспанець запропонував виконати танець захиснику Барселони Роберто, форварду мадридського Атлетіко Альваро Мората і захиснику катарського клубу Аль-Арабі Марку Муньєсу.

 

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Допис, поширений Melissa Jimenez (@melissajimenezgp)

Форвард Лаціо Чіро Іммобіле зі своєю коханою теж зайнявся танцями на карантині.

 

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Допис, поширений jessica Melena (@jessicamelena)

Хавбек Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен теж оригінально проводить свій час. Разом зі своєю дівчиною Перрі Едвардс вони танцюють, піднімаючись по сходинках.

— Самоізоляція може бути веселою, – підписала відео дівчина.

 

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Допис, поширений Perrie Edwards (@perrieedwards)

На публікацію Окслейда-Чемберлена та його дівчини відповів одноклубник футболіста Джеймс Мілнер.

— Гей, Алексе, в будинку Мілнерів теж дуже весело! Розподіляю пакетики чаю на тиждень, – написав Джеймс під роликом.

Нагадаємо, топ-5 чемпіонатів Європи пішли на перерву через поширення коронавірусу. Вимушена перерва в АПЛ триватиме до 4 квітня.

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