Nanana Challenge та сортування чаю: як футболісти проводять час на карантині

Карантин у багатьох європейських чемпіонатах, який пов’язаний з поширенням коронавірусу у світі, багатьох футболістів закрив на замок у власних будинках.

На відміну від футболіста Челсі Мейсона Маунта, який порушив умови самоізоляції, хавбек дортмундської Боруссії Маріо Гетце з дружиною Анн-Катрін сидить вдома, але взяв участь у Nanana Challenge.

Його суть полягає у виконанні танцю під пісню Oh Nanana гурту Bonde R300.

Також до челенджу приєднався захисник іспанського Бетіса Марк Бартра, який прийняв виклик від одноклубника Крістіана Тельо.

29-річний іспанець запропонував виконати танець захиснику Барселони Роберто, форварду мадридського Атлетіко Альваро Мората і захиснику катарського клубу Аль-Арабі Марку Муньєсу.

Форвард Лаціо Чіро Іммобіле зі своєю коханою теж зайнявся танцями на карантині.

Хавбек Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен теж оригінально проводить свій час. Разом зі своєю дівчиною Перрі Едвардс вони танцюють, піднімаючись по сходинках.

На публікацію Окслейда-Чемберлена та його дівчини відповів одноклубник футболіста Джеймс Мілнер.

Hey @Alex_OxChambo Barrels of laughs here in the Milner household as well – rationing the tea bags for the week#crazydays#somuchtogetonwith#notgotthemovestocompete pic.twitter.com/WLDAJjyHOc

— James Milner (@JamesMilner) March 15, 2020