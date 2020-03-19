Відрізав руки та вирвав зуби: екс-бійця ММА підозрюють у жорстокому вбивстві

Колишній боєць ММА Седрік Маркс звинувачується у кількох вбивствах у США.

45-річного американця звинувачують у вбивстві матері власної дитини Ейпріл Піс, яке відбулося у 2009 році у штаті Вашингтон. Седрік відрізав у вбитої руки і вирвав зуби, щоб її неможливо було ідентифікувати.

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Зазначається, що Маркс та Піс не могли дійти згоди щодо опіки над дитиною.

Також Маркса підозрюють у вбивстві колишньої подруги та іншого чоловіка в Техасі у січні минулого року, заявили у поліції.

Седрік Маркс завершив професійну кар’єру бійця у 2018 році. В октагоні він здобув 31 перемогу, ще 28 боїв за його участю завершилися поразкою.

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