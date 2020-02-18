В Англії футболіста засудили до довічного за зґвалтування та вбивство подруги

Напівпрофесійного футболіста Джозефа Тревора, який виступав за команду Ньюкасл Таун, засудили до довічного ув’язнення за вбивство та зґвалтування своєї шкільної подруги, 18-річної Меган Ньютон.

Вбивство сталося у квітні 2019 року. Ньютон запросила Тревора, який був сильно п’яний та у стані наркотичного сп’яніння, з жалю. Адже той не міг самостійно дістатися додому.

Між молодими людьми виник конфлікт, в результаті якого Тревор зґвалтував Ньютон. Потім він задушив дівчину та завдав дев’ять ножових ударів у спину, залишивши її оголене та скривавлене тіло на ліжку.

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Потім Тревора помітили на мосту в напрямку Сток-он-Трент.

Сусіди дівчини виявили скривавлені ключі Меган, які Тревор викинув, коли залишив її квартиру. Саме вони і знайшли тіло жертви.

Суддя Стаффордського королівського суду засудив Джозефа Тревора до довічного ув’язнення з мінімальним терміном 21 рік. Також його внесли до реєстру сексуальних злочинців довічно.

Нагадаємо, трьох іспанських футболістів засудили до 38 років за зґвалтування неповнолітньої.

Джерело: Daily Star