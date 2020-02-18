У Калінінграді трагічно загинув чемпіон СРСР з гірськолижного спорту Вадим Янголенко.

Інцидент трапився біля входу на Центральний ринок Калінінграда. 63-річний підприємець Фазіль Бахрамов, який торгував на ринку овочами та фруктами, відкрив стрільбу з мисливської рушниці по своїх конкурентах – Янголенку та його вагітній дружині Дар’ї.

13-річному сину колишнього спортсмена, на очах якого розстріляли батьків, вдалося втекти.

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Пізніше вбивця вистрелив собі у груди та помер у лікарні.

За даними слідства, чоловіки давно конфліктували як на комерційному, так і на побутовому ґрунті. Останній конфлікт, який завершився трагедією, виник через невдало припарковану машину.

У 1985 та 1989 роках на чемпіонаті СРСР Янголенко виграв золото у слаломі.

Нагадаємо, колишній тренер Конора МакГрегора Джонатан Дарган сів за ґрати за вбивство.