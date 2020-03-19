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Факти / Спорт

Європейські топ-чемпіонати можуть втратити €3,4 млрд через зупинку турнірів

Топ-п’ять найсильніших футбольних чемпіонатів Європи можуть недорахуватися щонайменше €3,4 млрд через призупинення турнірів, яке пов’язане з пандемією коронавірусу.

Потенційний сумарний дохід в чемпіонатах Англії, Італії, Іспанії, Німеччини та Франції міг скласти від €3,4 млрд до €3,95 млрд.

Найбільше може втратити АПЛ, який в останніх 92 матчах може недорахуватися до €1,25 млрд. Іспанська Прімера може втратити до €950 млн, Бундесліга – до €750 млн, Серія А – до €650 млн, а французька Ліга 1 – до €400 млн.

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У ці суми входять контракти на телевізійні трансляції, спонсорські угоди, квитки та інші послуги, що надаються вболівальникам під час матчів.

Водночас в цю суму не враховується потенційний дохід клубів за участь у єврокубках, які також призупинені через вірус.

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Чемпіонати Англії та Італії були поки призупинені до 3 квітня, Німеччини – до 2 квітня, Іспанії – до 5 квітня, чемпіонат Франції призупинений на невизначений термін.

Нагадаємо, клуби англійської Прем’єр-ліги будуть змушені виплатити бродкастерам понад €300 млн, якщо сезон АПЛ не дограють.

Джерело: AFP

Фото: Dreamstime

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