Етап чемпіонату світу з Формула-1 у Монако не відбудеться у 2020 році.

Таким чином, Монако вперше з 1954 року не прийме гонку Формули-1.

Раніше Міжнародна автомобільна федерація повідомила про те, що Гран-прі Монако, разом з етапами у Нідерландах та Іспанії відклали через пандемію коронавірусу.

Гран-прі у Монте-Карло мав відбутися 8-10 травня 2020 року.

Гран-прі Монако – один з найпрестижніших етапів Формули-1. Вперше гонка на вулицях Монте-Карло відбулася у 1929 році. В період з 1951 по 1954 рік етап в Монако скасували після загибелі одного з пілотів, але в 1955 році організатори повернули гонку в чемпіонат.

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Рекордсменом за кількістю перемог в Монако є бразилець Айртон Сенна (6), з чинних гонщиків – британець Льюїс Гемілтон (3).

Раніше у Формулі-1 скасували стартову гонку сезону у Мельбурні через пандемію коронавірусу.

Джерело: Automobile Club de Monaco