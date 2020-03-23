Колишній наставник Еспаньйола Беніто Хоанет помер від вірусу Covid-19.

Іспанському фахівцю було 84 роки. Кілька місяців тому він переніс інсульт.

— Ми хочемо висловити найглибші співчуття і передати якомога більше сил сім’ї і друзям Беніто Хоанета в цей нелегкий час, – зазначила прес-служба Еспаньйола.

Ens ha deixat Benito Joanet, jugador del planter, porter del primer equip durant els anys 60 i entrenador la t. 89-90. Volem expressar el nostre més sentit condol i transmetre tota la força possible a familiars i amics en aquest difícil moment. DEP.#EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/zxDnyhVKAy — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 23, 2020

Окрім Еспаньйола Беніто працював в Еркулесі, Кадісі, Мальорці та Тенеріфе. Під його керівництвом три команди завоювали підвищення у класі.

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За останніми даними, у світі коронавірус підтверджений у 341 365 осіб. Померли – 14 759, видужали – 98 866.

Нагадаємо, в Іспанії через коронавірус помер 21-річний футболіст Франциско Гарсія.