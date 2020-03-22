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Факти / Спорт

Від коронавірусу помер Лоренсо Санс – колишній президент клубу Реал Мадрид

Від коронавірусу на 77-му році помер колишній президент клубу Реал Мадрид Лоренсо Санс.

У вівторок, 17 березня, його госпіталізували з легеневою недостатністю. Тест на Covid-19 дав позитивний результат.

Лоренсо Санс був президентом клубу з листопада 1995 року до липня 2000 року.

Читайте: Методи боротьби з коронавірусом: досвід Китаю і Південної Кореї

Всього на коронавірус в світі захворіли 307 280 осіб, з них видужали 92 378, а померло – 13 049.

Станом на 22 березня в Китаї зафіксували 81 348 випадків коронавірусу, з яких 72 360 осіб одужали. Водночас в Італії зафіксували 53 578 випадків Covid-19.

Раніше Факти ICTV писали, що третій футболіст Ювентуса заразився коронавірусом.

Джерело: abc.es

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