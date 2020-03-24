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Факти / Спорт

Олімпійські ігри-2020 перенесли через коронавірус

Олімпійські ігри  в Токіо-2020 перенесуть на наступний рік через пандемію коронавірусу.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе запропонував Міжнародному олімпійському комітету перенести Ігри у Токіо, які були заплановані на період з 24 липня по 9 серпня, на 2021 рік.

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Абе додав, що президент МОК Томас Бах погодився з ідеєю перенесення Олімпіади через загрозу поширення коронавірусної інфекції.

— З урахуванням нинішньої ситуації, ми запропонували розглянути можливість перенести Ігри на рік. Президент Бах на 100% підтримав цю ідею. Ми домовилися, що Олімпіада повинна пройти не пізніше літа 2021 року, – сказав Абе.

Раніше кілька країн закликали МОК відкласти проведення літньої Олімпіади через пандемію Covid-19. Канада та Австралія оголосили, що не відправлять своїх спортсменів на змагання, якщо Олімпіада у Токіо пройде у зазначені терміни.

Джерело: Independent

Фото: Dreamstime

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