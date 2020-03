Євро-2020 не змінюватиме назву на Євро-2021 – УЄФА

Чемпіонат Європи з футболу, який перенесли на червень 2021 року, як і раніше називатиметься Євро-2020.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу Євро-2020 перенесли на наступний рік. Він пройде з 11 червня по 11 липня у дванадцяти містах Європи.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June – 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020