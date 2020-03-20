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Євро-2020 не змінюватиме назву на Євро-2021 – УЄФА

Чемпіонат Європи з футболу, який перенесли на червень 2021 року, як і раніше називатиметься Євро-2020.

— Ми віримо, що господарі не зміняться і чемпіонат залишиться вірний оригінальній ідеї: відсвяткувати 60-річчя Євро всеєвропейским турніром. Чемпіонат як і раніше називатиметься УЄФА Євро-2020, – зазначили у прес-службі УЄФА.

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Нагадаємо, через епідемію коронавірусу Євро-2020 перенесли на наступний рік. Він пройде з 11 червня по 11 липня у дванадцяти містах Європи.

Через пандемію Covid-19 призупинили майже всі спортивні змагання, включаючи всі європейські футбольні турніри, окрім чемпіонату Білорусі, що стартував напередодні.

Суперниками збірної України на груповому етапі Євро-2020 стануть збірні Нідерландів та Австрії.

Джерело: УЄФА

Фото: Getty Images

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