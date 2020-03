Коронавірус vs Олімпіада: чому МОК тягне час з перенесенням Ігор-2020?

Олімпійські та паралімпійські ігри 2020 року у Токіо під загрозою перенесення. В час, коли національні олімпійські комітети різних країн закликають відкласти Ігри через коронавірус, Міжнародний олімпійський комітет вперто стоїть на проведенні змагань.

Хід конем зробила Канада, яка вирішила не відправляти на Ігри-2020 у Токіо своїх спортсменів. Слідом Австралія рекомендувала своїм спортсменам готуватися до Олімпіади на 2021 рік. А прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе вперше визнав, що ігри можуть відкласти.

Журналіст ITV News Стів Скотт повідомив, що долю Олімпійських ігор вирішать не раніше, ніж через чотири тижні.

NEW | Executive Board of IOC have given themselves another 4 weeks before making final decision on @Tokyo2020 . They will evaluate then before formerly adopting alternative plans.

This is the first time they have put a deadline on their decision. Things are moving.

— Steve Scott (@stevescott_itv) March 22, 2020