Коронавірус vs Олімпіада: чому МОК тягне час з перенесенням Ігор-2020?

Олімпійські та паралімпійські ігри 2020 року у Токіо під загрозою перенесення. В час, коли національні олімпійські комітети різних країн закликають відкласти Ігри через коронавірус, Міжнародний олімпійський комітет вперто стоїть на проведенні змагань.

Хід конем зробила Канада, яка вирішила не відправляти на Ігри-2020 у Токіо своїх спортсменів. Слідом Австралія рекомендувала своїм спортсменам готуватися до Олімпіади на 2021 рік. А прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе вперше визнав, що ігри можуть відкласти.

Журналіст ITV News Стів Скотт повідомив, що долю Олімпійських ігор вирішать не раніше, ніж через чотири тижні.

— Виконком МОК відклав на 4 тижні ухвалення остаточного рішення з цього питання. Це вперше, коли вони призначили крайній термін для вирішення, – написав Скотт.

NEW | Executive Board of IOC have given themselves another 4 weeks before making final decision on @Tokyo2020 . They will evaluate then before formerly adopting alternative plans.

This is the first time they have put a deadline on their decision. Things are moving. — Steve Scott (@stevescott_itv) March 22, 2020

Поки ж Олімпійські ігри мають розпочатися 24 липня 2020 року.

Перенесення Олімпіади-2020 – є логічною ланкою

Рішення Австралії та Канади не стало сенсацією. Раніше проти Олімпіади висловилися: міністр спорту Франції, НОК Великої Британії, Бразилії, Словенії, Сербії, Хорватії та Норвегії, національна федерація легкої атлетики та плавання США, спортсмени Німеччини, національна федерація футболу та легкої атлетики Іспанії, а також World Athletics.

Окрім небезпеки для здоров’я спортсменів головним лейтмотивом їхніх заяв є неможливість повноцінно готуватися до Ігор в нинішніх умовах, тому змагання слід відкласти.

Національний олімпійський комітет України поки жодних заяв не робив. Факти ICTV направили запит до організації та очікують на відповідь.

Якою є позиція МОК?

Чому затягує час президент МОК Томас Бах зрозуміло. Вочевидь, він розраховує, що ситуація з пандемією коронавірусу зможе поліпшитися найближчим часом.

У МОК заявили, що відкладення – це один із сценаріїв, але наполягають, що скасування “не вирішить жодної проблеми і нікому не допоможе”.

Глава МОК Томас Бах заявив, що Олімпіаду не можна перенести, як футбольний матч, який має пройти в найближчу суботу.

— Це дуже складний процес, до якого потрібно підходити з вагомими підставами. Ми відстежуємо всі можливості 24 години і сім днів на тиждень. Скасування Олімпіади зруйнує мрії 11 тис. спортсменів з 206 Національних олімпійських комітетів і команди біженців, – сказав Бах.

Однак, слова Баха про “зруйновану мрію 11 тис. спортсменів” вже майже нікого не чіпляють, адже на кону людські життя у непростий для всього світу час.

Відтак, або Олімпіада відбудеться у заплановані дати і можна обмежитися перевірками спортсменів та вболівальників. Або ж Ігри перенесуть на місяць або півтора, мінімізувавши фінансові втрати.

На кону мільярдні збитки

За скасування Олімпійських ігор виступають спортсмени та національні олімпійські комітети. А ось міжнародні федерації та оргкомітет Ігор тиснуть на МОК з іншого боку. Адже саме вони зазнають величезних фінансових втрат, а дехто і зовсім, може стати банкрутами.

За невиконання угод перед бродкастерами зазнає значних фінансових збитків МОК.

Для самого Токіо у випадку перенесення змагань доведеться додатково утримувати олімпійські об’єкти протягом року або двох. Відсутність доходів від Ігор у цьому році – це сильний удар і по економіці Японії, яка вклала в Олімпіаду десятки мільярдів доларів.

Агентство Kyodo, спираючись на дані фінансової компанії Nikko Securities, заявило, що Японія в разі скасування Ігор через коронавірус втратить понад $74 млрд.

Відзначимо, що лише новий Національний стадіон, який ввели в експлуатацію у листопаді 2019 року, коштував $4 млрд.

Три сценарії для МОК

Поки вболівальники та спортсмени застигли в очікуванні бути Олімпіаді чи ні, світові ЗМІ виокремили три сценарії, на які може зважитися МОК.

Перший – це скасування Ігор. Він можливий лише, якщо у Японії розпочнеться масова смертність від коронавірусу. Інакше організатори та МОК не підуть на розорення.

Другий варіант – це перенесення Олімпіади або на кінець 2020 року, або на 2021-2022 роки. Це зменшить фінансові втрати, але ускладнить графік світових змагань. Також атлети, які наразі перебувають на піку своїх можливостей, можуть втратити свій зоряний час.

Третій та найбільш імовірний – Олімпіада відбудеться у встановлені терміни, але без глядачів. Правда, в подібній камерній обстановці Ігри, мабуть, не проходили з кінця XIX століття, тобто з часу їхнього відродження.

За свою 125-річну історію Олімпійський рух пережив немало криз – від політичних бойкотів до терактів. Ігри скасовувалися лише тричі – в 1916, 1940 і 1944 роках через Першу та Другу світові війни.

Раніше непросте рішення перенести Євро-2020 та Копа Америка-2020 ухвалили УЄФА та КОНМЕБОЛ відповідно. Ще низка чемпіонатів світу, національних європейських турнірів та чемпіонів відклали на невизначений термін. Тепер всі очікують рішення щодо Олімпіади-2020 від МОК.