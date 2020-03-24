PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Топ-3 найбільш високооплачуваних футболістів та тренерів світу

Французьке видання France Football оприлюднило імена найбільш високооплачуваних футболістів та тренерів світу.

Під час складання рейтингу враховувалися зарплата, доходи від реклами, а також бонусні виплати.

Читайте: Він найбільш стабільний! Пеле назвав найкращого футболіста світу

Найбільш високооплачуваним футболістом світу є капітан каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Його річний дохід становить €131 млн. На другому місці португальський форвард Ювентуса Криштіану Роналду (€118 млн). Трійку лідерів замикає бразильський нападник ПСЖ Неймар (€95 млн).

Найбільш високооплачуваним тренером світу є аргентинський наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне. Його річний дохід – €40,5 млн. На другому місці коуч міланського Інтера Антоніо Конте (€30 млн). Третій – головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола (€27 млн).

Нагадаємо, Ліонель Мессі поставив каталонській Барселоні ультиматум. Аргентинець заявив, що клуб повинен повернути в Барселону Неймара.

Джерело: L’Equipe

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка