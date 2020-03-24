Французьке видання France Football оприлюднило імена найбільш високооплачуваних футболістів та тренерів світу.

Під час складання рейтингу враховувалися зарплата, доходи від реклами, а також бонусні виплати.

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Найбільш високооплачуваним футболістом світу є капітан каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Його річний дохід становить €131 млн. На другому місці португальський форвард Ювентуса Криштіану Роналду (€118 млн). Трійку лідерів замикає бразильський нападник ПСЖ Неймар (€95 млн).

Найбільш високооплачуваним тренером світу є аргентинський наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне. Його річний дохід – €40,5 млн. На другому місці коуч міланського Інтера Антоніо Конте (€30 млн). Третій – головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола (€27 млн).

La vingt-deuxième édition du « spécial salaires des stars »

à retrouver demain dans @francefootball !

Un dossier de 15 pages avec le Top #Ligue1, le Top #Ligue2, le Top international mais également le Top des entraîneurs et le Top féminines #FranceFootball pic.twitter.com/SNxjPOpagq — L’ÉQUIPE Pro (@lequipe_pro) March 23, 2020

Нагадаємо, Ліонель Мессі поставив каталонській Барселоні ультиматум. Аргентинець заявив, що клуб повинен повернути в Барселону Неймара.