Легендарний бразильський футболіст Пеле назвав найкращого футболіста сучасності та найкращого гравця в історії.

— Гадаю, що зараз Кріштіану Роналду найкращий у світі. Він найбільш стабільний. Але, звичайно, не треба забувати і про Ліонеля Мессі, – зазначив Пеле.

На питання, кого бразилець вважає найкращим футболістом в історії він зазначив, що це дуже складне питання, але згодом назвав самого себе.

— Це складне питання. Не можна забувати про Зіко, Роналдіньо, Роналдо, з європейців – про Франца Беккенбауера, Йохана Кройфа. Гадаю, що Пеле був найкращим. Чому? Тому що їх усіх порівнюють зі мною, – підсумував Пеле.

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У нинішньому сезоні Роналду забив 25 м’ячів і віддав чотири результативні передачі в 32 матчах у всіх турнірах на клубному рівні.

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Джерело: A Bola