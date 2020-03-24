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Факти / Спорт

Зірка Тоттенгема Деле Аллі запалює на вечірках до світанку під час карантину

Зірка лондонського Тоттенгема та збірної Англії Деле Аллі двічі порушив правила карантину, на який керівництво шпор відправило гравців та тренерський штаб.

23-річний футболіст попри загрозу коронавірусу, який шириться Великою Британією, минулими вихідними зависав у лондонських клубах попиваючи коктейлі та шоти, після того, як відновлення АПЛ відклали до 30 квітня.

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Деле Аллі відривався на вечірках у компанії своєї дівчини, британської моделі Рубі Мей, та її друзів два дні поспіль до світанку.

The Tottenham ace left celeb hangout Tape at 3.37am with girlfriend Ruby Mae and pals the weekend before last

Аллі помітили у знаменитих лондонських клубах Tape, Cirque le Soir та Libertine. Окрім Деле там спіймали на гарячому й інших футболістів-порушників: гравців Манчестер Сіті Кайла Вокера та Ріяда Мареза, а також Лестера – Джеймса Меддісона та Бена Чілвелла.

Нагадаємо, американського футболіста розкритикували за вечірку з моделями під час пандемії.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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