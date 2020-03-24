Зірка лондонського Тоттенгема та збірної Англії Деле Аллі двічі порушив правила карантину, на який керівництво шпор відправило гравців та тренерський штаб.

23-річний футболіст попри загрозу коронавірусу, який шириться Великою Британією, минулими вихідними зависав у лондонських клубах попиваючи коктейлі та шоти, після того, як відновлення АПЛ відклали до 30 квітня.

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Деле Аллі відривався на вечірках у компанії своєї дівчини, британської моделі Рубі Мей, та її друзів два дні поспіль до світанку.

Аллі помітили у знаменитих лондонських клубах Tape, Cirque le Soir та Libertine. Окрім Деле там спіймали на гарячому й інших футболістів-порушників: гравців Манчестер Сіті Кайла Вокера та Ріяда Мареза, а також Лестера – Джеймса Меддісона та Бена Чілвелла.

Нагадаємо, американського футболіста розкритикували за вечірку з моделями під час пандемії.