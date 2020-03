Футболіста розкритикували за вечірку з моделями під час пандемії

Зірка американського футболу та Вашингтон Редскінс Дерріус Гіс влаштував вечірку з шістьма моделями на яхті під час пандемії коронавірусу.

Такий вчинок футболіста розлютив вболівальників та журналістів, які нищівно розкритикували Гіса.

У США, як і в решті світу, були запровадженні спеціальні заходи безпеки через Covid-19, серед яких самоізоляція. Однак спортсмен вирішив, що карантин не для нього та влаштував міні-вечірку на яхті, а пізніше похизувався знімком із запрошеними дівчатами у соцмережі Twitter.

I know a lot of young athletes shouldn’t be held to standards we don’t even hold our adult selves to. But can someone get through to Derrius Guice @DaSickest and tell him not just how foolish he looks here, but how insensitive it is to #Covid_19 victims? https://t.co/nm7a02RpEo

— Mike Wise (@MikeWiseguy) March 19, 2020