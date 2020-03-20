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Факти / Спорт

Футболіста розкритикували за вечірку з моделями під час пандемії

Зірка американського футболу та Вашингтон Редскінс Дерріус Гіс влаштував вечірку з шістьма моделями на яхті під час пандемії коронавірусу.

Такий вчинок футболіста розлютив вболівальників та журналістів, які нищівно розкритикували Гіса.

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У США, як і в решті світу, були запровадженні спеціальні заходи безпеки через Covid-19, серед яких самоізоляція. Однак спортсмен вирішив, що карантин не для нього та влаштував міні-вечірку на яхті, а пізніше похизувався знімком із запрошеними дівчатами у соцмережі Twitter.

— Розумію, що багато молодих спортсменів не повинні дотримуватися стандартів, яким не відповідає навіть старше покоління. Але скажіть хтось Дерріусу Гісу наскільки дурнувато він виглядає на цьому знімку, а також, що це некоректно щодо жертв коронавірусу, – написав журналіст Майк Вайс.

У відповідь на критику футболіст написав: Менше 10 – не рахується. Гіс мав на увазі, що згідно із законом заборонені заходи чисельністю понад десять чоловік.

До речі, футболіст Кру Александра Чарлі Керк приєднався до популярного челенджу Залишайся вдома. Його відео миттю стало вірусним через собаку-хамелеона.

Фото: DhaSickest

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