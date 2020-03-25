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Деле Аллі відтворив епізод із мультфільму Король лев

Футболіст Тоттенгем Готспур Деле Аллі після того, як отримав на горіхи від клубу за вечірки під час карантину, нарешті вгамувався і самоізолювався.

23-річний футболіст шпор усвідомив, що під час карантину може бути не сумно. Аллі вдома розважає себе переглядами фільмів на величезному проекторі.

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Під час епізоду знаменитої сцени з анімаційного фільму Король лев, футболіст взяв свого пса Уно і підняв його, скопіювавши епізод.

Пес зіграв свою роль на відмінно, а Аллі продемонстрував задоволену усмішку на обличчі.

— Виходить, Уно любить Короля Лева так само, як і я, – підписав відео Деле.

 

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Turns out Uno loves The Lion King as much as I do This is my #MyFirstStream on @disneyplusuk. What will yours be? #ad

Допис, поширений Dele (@dele)

Нагадаємо, Деле Аллі двічі порушив правила карантину та самоізоляції, гуляючи на вечірках у клубах Лондона. Пізніше футболіст мав серйозну розмову з керівництвом клубу.

Джерело: The Sun

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