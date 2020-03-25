Наставник англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пожертвував €1 млн на боротьбу з коронавірусом у Барселоні.

49-річний фахівець зробив відповідну пожертву благодійному фонду Angel Soler Daniel Foundation. Фонд названий на честь лікаря із муніципалітету Санпедора, який помер у 1970-х. Сам Гвардіола родом з цього регіону.

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Виділені кошти підуть на придбання і постачання необхідних засобів захисту в лікарні Каталонії в умовах пандемії коронавірусу.

Muchas gracias a todos los que estáis participando en la campaña de donaciones materiales/económicas para la adquisición y compra de material/equipamiento sanitario. Satisfechos por el impulso que nos ha dado hoy Pep Guardiola @pepteam con su aportación https://t.co/HljlcBGZ92 pic.twitter.com/NvNYdXf7zV — Col·legi Metges BCN (@COMBarcelona) March 24, 2020

Ситуація з пандемією в Іспанії за останні дні різко погіршилася. Станом на 24 березня у країні померло 2 696 людей, а близько 40 тис. – інфіковані.

Також відомо, що капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі пожертвував €1 млн на боротьбу з коронавірусом.