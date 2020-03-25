PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Хосеп Гвардіола пожертвував €1 млн на боротьбу з коронавірусом

Наставник англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пожертвував €1 млн на боротьбу з коронавірусом у Барселоні.

49-річний фахівець зробив відповідну пожертву благодійному фонду Angel Soler Daniel Foundation. Фонд названий на честь лікаря із муніципалітету Санпедора, який помер у 1970-х. Сам Гвардіола родом з цього регіону.

Читайте: Футболісти Баварії Горецка та Кімміх пожертвували €1 млн на боротьбу з Covid-19

Виділені кошти підуть на придбання і постачання необхідних засобів захисту в лікарні Каталонії в умовах пандемії коронавірусу.

Ситуація з пандемією в Іспанії за останні дні різко погіршилася. Станом на 24 березня у країні померло 2 696 людей, а близько 40 тис. – інфіковані.

Також відомо, що капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі пожертвував €1 млн на боротьбу з коронавірусом.

Джерело: Marca

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка