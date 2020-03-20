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Факти / Спорт

Футболісти Баварії Горецка та Кімміх пожертвували €1 млн на боротьбу з Covid-19

Футболісти мюнхенської Баварії Леон Горецка та Йозуа Кімміх пожертвували €1 млн благодійним організаціям, які борються з пандемією коронавірусу.

Про це у соцмережах розповів 25-річний хавбек мюнхенців Горецка.

— На полі ми можемо обіграти кого завгодно, але перемогти коронавірус ми зможемо лише разом. Тому ми разом з Йозуа Кімміхом створили ініціативу #WeKickCorona і пожертвували €1 млн соціальним і благодійним організаціям на боротьбу з вірусом, – зазначив Горецка.

У Німеччині число випадків зараження перевищило 15 тис., від вірусу Covid-19 померли понад 40 осіб.

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Німецька футбольна ліга призупинила Бундеслігу до 2 квітня. Однак очікується, що сезон без глядачів може поновитися не раніше травня.

Нагадаємо, форвард Ліверпуля Садіо Мане пожертвував €45 тис. на боротьбу з Covid-19 у Сенегалі.

Фото: Getty Images

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