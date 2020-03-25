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Факти / Спорт

Тьяго Сейбот Вайлд став першим тенісистом, який захворів на коронавірус

Бразилець Тьяго Сейбот Уайлд став першим тенісистом, який здав позитивний тест на Covid-19.

Про це 20-річний спортсмен розповів у соцмережі Twitter.

— Я заразився коронавірусом. Протягом тижня знаходжусь в самоізоляції і дотримуюся рекомендацій лікарів, дбаю про себе. Мені хотілося б нагадати вам, що краще зараз залишатися вдома. Також подбайте про своїх рідних, – сказав Вайлд.

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В рейтингу ATP бразилець посідає 114-е місце. У лютому він став переможцем тенісного турніру у Сантьяго (Чилі). Ця перемога стала першою на турнірі під егідою ATP.

Нагадаємо, стадіон Пакаембу, де грають свої домашні матчі бразильські клуби Корінтіанс, Палмейрас і Сан-Паулу, перетворять на лікарню для лікування пацієнтів, які заразилися коронавірусом.

Джерело: Sky Sports

Фото: Dreamstime

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