Мікель Артета вилікувався від коронавірусу

Наставник лондонського Арсеналу Мікель Артета повідомив, що вилікувався від вірусу Covid-19.

12 березня тест Артети на коронавірус показав позитивний результат. Тоді вся команда разом з гравцями та тренерським штабом пішла на 14-денний карантин.

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Вже у вівторок Арсенал мав повернутися до тренувань, але в понеділок каноніри продовжили режим ізоляції на невизначений термін.

— Зараз у мене все добре, я відчуваю, що вже одужав. Мені треба було три або чотири дні, перш ніж я став відчувати себе краще, і всі симптоми пройшли. Тепер відчуваю себе дуже добре, – розповів 37-річний Артета.

Нагадаємо, англійська Прем’єр-ліга відклала поточний розіграш чемпіонату Англії до 30 квітня через пандемію коронавірусу.

Джерело: Evening Standard