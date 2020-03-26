46-річний тенісист відклав завершення кар’єри через Олімпіаду

Ветеран індійського тенісу Леандр Паес вирішив продовжити свою кар’єру ще на рік, щоб увосьме взяти участь в Олімпійських іграх, які перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Паес, якому в червні виповниться 47 років, наприкінці минулого року оголосив, що 2020 рік стане його прощальним на корті.

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Однак плани тенісиста порушила Олімпіада-2020, яку перенесли на наступний рік.

— Моя фізична форма в нормі. Я все ще можу грати у теніс. Рішення продовжити грати я ухвалив разом з моєю командою. Вони сказали мені, що мені треба зіграти на цій восьмій Олімпіаді та вписати Індію в книги з історії, – розповів Паес.

Олімпійські ігри у Токіо стануть для Паеса восьмими у кар’єрі. Вперше він взяв участь в Іграх 1992 року у Барселоні.

Нагадаємо, МОК та Японія ухвалила рішення перенести Олімпіаду у Токіо на 2021 рік через пандемію Covid-19.