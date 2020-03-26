Дружина Поля Погба влучила туалетним папером в обличчя сина під час челенджу

Хавбек англійського Манчестер Юнайтед Поль Погба та його дружина Марія Салес взяли участь в популярному челенджі Залишайся вдома.

Дівчина спробувала понабивати туалетний папір, але м’яч після другого дотику від її ноги відлетів прямісінько в обличчя маленького сина пари.

— Ось що буває, коли я намагаюся брати участь в цьому челленджі, – прокоментувала ситуацію Салес.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Zulay Pogba (@zulaypogba) 25 Бер 2020 р. о 9:15 PDT

Челлендж Залишайся вдома покликаний мотивувати людей не виходити з дому через пандемію коронавірусу. Його учасники кілька разів набивають ногою рулон туалетного паперу.

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Раніше в ньому вже взяли участь багато відомих футболістів: капітан Барселони Ліонель Мессі, капітан Реала Серхіо Рамос, захисник Манчестер Сіті Бенджамен Менді, захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт, захисник Арсенала Шкодран Мустафі, колишні футболісти Стівен Джеррард та Франческо Тотті та багато інших.

Також багато футболістів взяли участь у танцювальному челенджі Nanana.

Фото: Zulay Pogba