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Факти / Спорт

Екс-президент нідерландського Вітесса помер через коронавірус

Помер Кес Баккер – колишній президент нідерландського футбольного клубу Вітесс. Чоловіку було 76 років.

21 березня Баккера госпіталізували з симптомами коронавірусу, який згодом підтвердили.

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Чоловік був у зоні ризику, адже раніше у нього діагностували рак легенів.

Баккер був президентом Вітесса з 2003 по 2004 рік, з 2008 по 2009-й та з 2016 по 2017-й. З 2016 він також був головою наглядової ради клубу.

Цікаво, що до приходу у Вітесс він протягом шести років був начальником поліції Арнема.

Раніше від коронавірусу на 77-му році помер колишній президент клубу Реал Мадрид Лоренсо Санс.

Фото: Vitesse

Джерело: Vitesse

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