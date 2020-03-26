Помер Кес Баккер – колишній президент нідерландського футбольного клубу Вітесс. Чоловіку було 76 років.

21 березня Баккера госпіталізували з симптомами коронавірусу, який згодом підтвердили.

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Чоловік був у зоні ризику, адже раніше у нього діагностували рак легенів.

Баккер був президентом Вітесса з 2003 по 2004 рік, з 2008 по 2009-й та з 2016 по 2017-й. З 2016 він також був головою наглядової ради клубу.

Een zeer droevig bericht. Kees Bakker is woensdag 25 maart overleden. Kees werd vanwege zijn grote verdiensten voor de club in 2016 uitgeroepen tot Gouden Vitessenaar. Hij werd 76 jaar.https://t.co/FUbbHvG1xw#Vitesse pic.twitter.com/yPU7KsDO95 — Vitesse (@MijnVitesse) March 26, 2020

Цікаво, що до приходу у Вітесс він протягом шести років був начальником поліції Арнема.

Раніше від коронавірусу на 77-му році помер колишній президент клубу Реал Мадрид Лоренсо Санс.

Фото: Vitesse

Джерело: Vitesse